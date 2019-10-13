الدامجة: لا أقبل النقد حين يكون مدفوعا بالحقد والتشكيك

المدرب الوطني جلال الدامجة (أرشيفية : الإنترنت)

قال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، جلال الدامجة، إنه يقبل النقد الهادف والمنطقي والمبني على وقائع وباحترام، وليس النقد الذي يهدف للحقد أو التشكيك.

وأوضح الدامجة في تصريح لـ«بوابة الوسط» أنه يستغرب ممن يحاولون التقليل من قيمة العمل، مؤكدًا أن الأصوات كانت تشيد بالمنتخب الليبي بعد مباراة المغرب الودية والتعادل بهدف لهدف، وكذلك في تونس وجد إشادة بالمنتخب الليبي.

وتابع الدامجة أن مشروع النهوض بكرة القدم يحتاج قرار دولة، مبديا إعجابه بملعب وجدة الذي أقيمت عليه مباراة المنتخب الليبي والمغربي، قائلا: «نحتاح في ليبيا إلى ملاعب كبيرة وجيدة تنهض باللعبة».