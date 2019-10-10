نزال مرتقب بين الزناد والملاكم مايكل قازبيك في لندن.. السبت

نزال مرتقب بين البطل الليبي مالك الزناد والملاكم مايكل قازبيك. (إنترنت)

يلتقي البطل الليبي مالك الزناد، يوم السبت، في النزال المرتقب مع الملاكم مايكل قازبيك من سلوفاكيا، في تحد جديد داخل أكبر قاعة رياضية بلندن.

وعلمت «بوابة الوسط» أن مالك يستعد لهذا النزال بتدريبات مكثفة مع مدربه العالمي الإنجليزي «shena Megregan» في لندن، ويشتبك أثناء تدريباته اليومية مع العديد من الأبطال في وزنه استعدادا للمواجهة المقبلة.

الزناد لعب 14 لقاء فاز في ثلاثة عشر منها بالضربة القاضية وواحدة بجمع النقاط، وكان أول نزال حقيقي بالنسبة له أمام لاعب مالطي، وفاز عليه بالضربة القاضية ثم عرضت عليه الجنسية المالطية.

ومن أبرز المواجهات التي فاز بها مالك تلك التي كانت على البطل البريطاني كوملز في عقر داره، ومن أهم الألقاب كان حزام «WBF» إنترناشينيل.