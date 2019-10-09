تعرف على موعد مباريات النصر ضد برولين الأوغندي بـ«الكونفيدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 11:02 مساء
فريق النصر لكرة القدم. (صفحة نادي النصر عبر فيسبوك)

أسفرت قرعة دور الـ 32 المكرر من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي أُجريت اليوم الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى في مصر، عن وقوع فريق نادي النصر، ممثل الكرة الليبية بالبطولة، في مواجهة فريق برولين الأوغندي.

ووفقًا للمركز الإعلامي للنادي عبر «فيسبوك»، ستقام مباراة الذهاب في ملعب النصر يوم 27 أكتوبر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب يوم 3 نوفمبر في ملعب العاصمة الأوغندية كمبالا.

النصر ودع منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل بهدف لمثله أمام الرجاء البيضاوي المغربي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب محمد الخامس بالمغرب، في إياب دور الـ32 من البطولة، وكانت مهمة النصر صعبة، خاصة بعدما خسر في المباراة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف ليودع المسابقة بنتيجة (4-2) بمجموع المباراتين، لينتقل إلى دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية.

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