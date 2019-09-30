سفارة ليبيا بلندن تكرم الأبطال شاهين والقرقني والزناد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 09:57 مساء
بطل بناء الأجسام الليبي العالمي كمال القرقني (أرشيفية : الإنترنت)

في بادرة طيبة، تنظم سفارة ليبيا بلندن احتفالية بعد غدٍ الأربعاء؛ وذلك لتكريم ثلاثة من أبطال ليبيا في ألعاب الشطرنج والملاكمة والأجسام، تقديرًا لنتائجهم وتفوقهم الرياضي، وتشريفهم لليبيا في العديد من المحافل الدولية.

وقال مصدر خاص لـ«بوابة الوسط»، إن الأبطال هم بطل الشطرنج جلال شاهين المتوج بفضية العرب للشباب قطر 1985، وبست ميداليات على مستوى بطولات الشطرنج بإسكتلندا  ذهبية و2 فضية و3 برونزيات، وبطل الملاكمة المحترف مالك الزناد الفائز بـ14 مباراة متتالية منها 13 بالضربة الفنية القاضية، وواحده بالنقاط.

كما سيتم تكريم بطل الأجسام العالمي كمال القرقني، والذي يعد تاريخا حافلا بالإنجازات عربيًا وإفريقيًا ومتوسطيًا وعالميًا وآخرها ذهبية مستر أولمبيا بأمريكا.

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