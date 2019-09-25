11 مباراة لبراعم القدم في بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 06:35 مساء
جانب من مسابقة براعم كرة القدم ببنغازي. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي، إقامة مباريات هذا الأسبوع لدوري براعم بنغازي لكرة القدم.

وتقام 11 مباراة، منها سبع ستقام بعد غدٍ الجمعة في المجموعة الأولى، حيث يواجه التحدي نظيره بنغازي الجديدة، والسواعد يواجه الأخضر.

وفي المجموعة الثانية يواجه خالد بن الوليد نظيره شمال بنغازي، والهدف مع الطيران، والهلال يتبارى مع أستارز، والهلال مع السد، وفي المجموعة الثالثة يلتقي قار يونس مع المختار.

وتقام السبت أربع مباريات في المجموعة الأولى، حيث يلتقي المروج مع التعاون، وأطلس يواجه النجمة.

وفي المجموعة الثالثة يواجه الوحدة نظيره النجم الساحلي، كما يلتقي المجاهد مع الحرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: التغيرات المناخية قد تجعل بعض الدول غير صالحة للعيش فيها
دولى
نيران صديقة داخل المؤسسة الوطنية للنفط و«جلوبال بلاتس» تحذر من تقلبات بالإنتاج
ليبيا
نادر كارة: اتحاد الكرة الحالي غير قادر على قيادة الكرة الليبية
رياضة محلية
الكوني يروي «طفولة الزمن شيخوخة العدم» في أحدث إصداراته الأدبية
ثقافة وفن
ترامب: أستحق جائزة نوبل السلام «لكنهم لا يعطونها بنزاهة»
دولى
ميسي يُتوج بأفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - المسار الديمقراطي في ليبيا
كاريكاتير
الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
بعد 178 عاما.. رائدة السياحة «توماس كوك» تشهر إفلاسها وتعيد 600 ألف سائح لبلادهم
اقتصاد
لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل
ليبيا
لجنة إعادة استقرار بنغازي تعتمد 113 مليون دينار لتنفيذ 99 مشروعا لصالح المدينة
ليبيا
تحديث: 5 دول غربية وتركيا والإمارات تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرنسا توقف «تجربة فظيعة» على مصابي باركسون وألزهايمر