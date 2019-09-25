11 مباراة لبراعم القدم في بنغازي

جانب من مسابقة براعم كرة القدم ببنغازي. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي، إقامة مباريات هذا الأسبوع لدوري براعم بنغازي لكرة القدم.

وتقام 11 مباراة، منها سبع ستقام بعد غدٍ الجمعة في المجموعة الأولى، حيث يواجه التحدي نظيره بنغازي الجديدة، والسواعد يواجه الأخضر.

وفي المجموعة الثانية يواجه خالد بن الوليد نظيره شمال بنغازي، والهدف مع الطيران، والهلال يتبارى مع أستارز، والهلال مع السد، وفي المجموعة الثالثة يلتقي قار يونس مع المختار.

وتقام السبت أربع مباريات في المجموعة الأولى، حيث يلتقي المروج مع التعاون، وأطلس يواجه النجمة.

وفي المجموعة الثالثة يواجه الوحدة نظيره النجم الساحلي، كما يلتقي المجاهد مع الحرية.