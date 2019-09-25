ليبيا تشارك بفريقين في البطولة المغاربية لبناء الأجسام

أكد مصدر مقرب من اتحاد بناء الأجسام الليبي، مشاركة ليبيا بفريقين في البطولة المغاربية للأجسام والفتنس، التي تستضيفها تونس بالتعاون مع الاتحاد الليبي لبناء الأجسام في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وأضاف المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن اختيار المنتخبين المشاركين في البطولة سيتم عن طريق التصفيات.

يذكر أن رياضة بناء الأجسام الليبية حققت في السنوات الأخيرة العديد من الإنجازات العالمية من بينها الإنجاز الأسطوري للبطل أبوفناس بطل أبطال العالم بالإكوادور 2013، وذهبية «مستر أولمبيا» للبطل كمال القرقني، بالإضافة إلى النتائج الباهرة للأبطال أبوعجيلة أبوراس ومراد البوسيفي وأحمد البوعيشي.