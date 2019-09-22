لجنة المسابقات توجه رسالة لرؤساء أندية الممتاز

جانب من مباراة سابقة في الدوري الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

طلبت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم أندية الممتاز في المجموعتين الأولى والثانية، في رسالة وجهتها لرؤوساء أندية الممتاز، ضرورة الاجتماع يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري؛ وذلك للتشاور ومعرفة آراءهم حول انطلاق الدوري العام.

المجموعة الأولى سيكون الاجتماع بمقر وزارة الشباب والرياضة ببنغازي، والمجموعة الثانية سيكون الاجتماع بمقر الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وكان عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم يونس الكزة، أكد في تصريح لبرنامج «ميادين» أن لجنة المسابقات سوف تجتمع بأندية الممتاز في المجموعتين الأولى والثانية موضحًا أن هناك مساعي لانطلاق الدوري الممتاز في النصف الثاني من شهر نوفمبر أو بداية شهر ديسمبر المقبل.