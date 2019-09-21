منتخب ليبيا للمحليين يفقد مباراته أمام تونس

فقد منتخبنا الوطني للاعبين المحليين مباراته أمام نظيره التونسي بنتيجة (0-1) في المباراة التي جرت بملعب راديس بالعاصمة التونسية.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل دون أهداف بعدما شهد تألق الحارس الليبي أحمد عزاقة، الذي تمكن من صد أكثر من فرصة للتسجيل للمنتخب التونسي.

وجاء فوز منتخب تونس للمحليين، بعدما تمكن اللاعب أنيس البدري، من مغالطة الحارس وتسجيل الهدف الوحيد، في الدقيقة 55، من المباراة.

يذكر أن لقاء الإياب سيقام يوم 20 أكتوبر في المغرب، وذلك بسبب الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأفريقي على الملاعب الليبية.