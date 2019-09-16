الترهوني يعلن موعد انطلاق طواف الدراجات الدولي

منافسات سابقة في الدراجات بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن عضو الجمعية الليبية للدراجات رضا الترهوني إقامة طواف دولي، شهر مارس المقبل، تقيمه الجمعية الليبية وجمعية كرسيين الجزائرية وجمعية بلاحدود التونسية لمسافة 1075 كليو مترًا.

وأوضح الترهوني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن السباق ينطلق من ميدان الشهداء بطرابلس ويمر عبر الأراضي التونسية وصولًا لمدينة تبسه الجزائرية، وذلك عقب زيارة وفد الجمعية الليبية لتونس والجزائر، وتوقيع اتفاقية تعاون مع جمعية كرسيين وجمعية بلا حدود.

وقال الترهوني إن وفد الجمعية يتكون من أربعة أعضاء في هذه الزيارة التي كانت ناجحة، وسيتم إعلان تفاصليها بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.