عرض مغرٍ من بيكهام لضم ميسي إلى فريقه الأميركي.. هل تنجح الصفقة؟

الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن قائد المنتخب الإنجليزي السابق، ومالك نادي إنتر ميامي الأميركي ديفيد بيكهام، تواصل مع نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشأن إمكانية ضمه إلى فريقه الجديد في الدوري الأميركي.

وذكر موقع «روسيا اليوم» نقلا عن جريدة «ميرور» البريطانية أن بيكهام يستعد للتقدم بعرض ضخم لضم نجم برشلونة لصفوف فريقه الجديد «إنتر ميامي».

وبدأت التكهنات تحيط بمستقبل ميسي صاحب الـ(32 عاما)، بعدما كشف في الأيام الأخيرة عن وجود بند في عقد النجم الأرجنتيني يسمح له بالرحيل بنهاية كل شهر يونيو.

ويستعد فريق بيكهام الجديد للمشاركة في الدوري الأميركي في شهر مارس من عام 2020، ويرغب قائد إنجلترا السابق في الاستفادة من إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة بالمجان في شهر يونيو المقبل، بحسب عقده الحالي مع الفريق الكتالوني.