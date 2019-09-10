فتحي باشاغا يبحث مع رئيس الأهلي طرابلس سبل تشجيع الشباب لممارسة الرياضة

وزير الداخلية مع رئيس الأهلي طرابلس. (صفحة وزارة الداخلية)

التقى وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، ظهر اليوم، الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي الرياضي طرابلس، ساسي أبو عون.

ونوقش خلال اللقاء، الذي عقد في مقر ديوان الوزارة في طرابلس، عدد مـن المواضيع المتعلقة بالرياضة، ولما لهذا القطاع من أهمية، خصوصا ما يمثله مـن عمق إستراتيجي لبناء المستقبل واستقطاب الشباب وحمايتهم مـن الاتجاه إلى ممارسة الأشياء المضرة بصحتهم ومستقبلهم، باعتبارهم عماد مستقبل الوطن.

كما أشاد الوزير بالأنشطة الرياضية ولما لها مـن دور في استقطاب الشباب وتـشجيعهم على ممارسة الرياضة وربطهم بتلك الأندية، وهـو ما يمثل تأمينا لمستقبل الشباب والرياضيين، وانعكاسا إيجابيا يخدم الجانب الأمني، خصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية والظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.