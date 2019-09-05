بشير القنطري يجتمع مع رئيس وأعضاء الجمعية الليبية للدراجات

بشير القنطري يجتمع مع رئيس وأعضاء الجمعية الليبية للدراجات. (أرشيفية : إنترنت)

استقبل رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، بشير القنطري، رئيس وأعضاء الجمعية الليبية للدراجات، والتي تضم مجموعة من خبرات اللعبة.

وقال علي المزوغي نائب رئيس الجمعية العمومية إن اللقاء كان مثمرا ووعد رئيس الهيئة بتقديم الدعم للجمعية باعتباره جسما رياضيا جديدا في الرياضة الليبية.

كما أكد أن الجمعية ستفتح مدرسة للبراعم في اللعبة لتعليم أصول اللعبة، وستتواصل مع الأندية للقيام بنشاطات لتطويرها، كما أنها ستسهم في نشاط رياضي مميز.

وتابع أن نشاط الجمعية لا يتعارض مع نشاط الاتحاد الليبي للدراجات الذي تأسس من عقود طويلة.