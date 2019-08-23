تحالف أممي أثيوبي كاميروني يعيد «فرسان المتوسط» لمعسكر المغرب

أعلن المدير الفني لمنتخب ليبيا الأول لكرة القدم جلال الدامجة عن قائمته المستدعاة للمعسكر الخارجي بالمملكة المغربية خلال الفترة من 30 أغسطس الجاري وحتى 12 سبتمبر المقبل؛ استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وضمت القائمة 26 لاعبا وهم: أحمد عبد السلام عزاقة (المدينة)، ومراد الوحيشي (الاتحاد)، وفتحي صابر (النصر)، وناجي دراء (الاتحاد)، وأحمد التربي (دون نادي حاليا لفسخ عقده مع حرس الحدود المصري)، ومعتصم صبو (الاتحاد)، وعبد الرحيم التريكي (السويحلي)، وسعد أجباره (النصر)، ومحمد العياط (سموحة المصري)، ومحمود عكاشة (المدينة)، وأحمد المقصي (الاتحاد)، ومحمد الشتيوي (أبوسليم)، والمعتصم المصراتي (فيتوريا غماريش البرتغالي)، ومهند مصطفى مدين (النجم الساحلي التونسي)، وأحمد بن علي (كروتوني الإيطالي)، ومحمد التهامي الهداج (المدينة)، وربيع الشادي (الاتحاد)، ومفتاح طقطق (المصري البورسعيدي المصري)، وحمدو الهوني (الترجي التونسي)، ومؤيد اللافي (اتحاد العاصمة الجزائري)، ومحمد مكاري (الأهلي طرابلس)، خالد المريمي (النصر)، سالم بالعيد (الاتحاد)، أنيس السلتو (النجم الساحلي التونسي)، ومعتز المهدي (النصر)، وصالح طاهر (اتحاد طنجة المغربي) وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 عن وقوع المنتخب الليبي في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات تونس وتنزانيا وغينيا الإستوائية، كما تشمل الاستعدادات أيضا مواجهة تونس على صعيد اللاعبين المحليين، والمؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين المقرر إقامتها في إثيوبيا 2020.

وكان المنتخب الليبي للاعبين المحليين، قد قضى معسكرا خارجيا في المغرب، قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث عادت بعثة «فرسان المتوسط» إلى أرض الوطن، بعد معسكر تدريبي لأكثر من أسبوعين على سواحل الأطلسي، خاض خلاله «الفرسان» ثلاث مباريات ودية تجريبية، استهلها بفوز على فريق اتحاد طنجة بهدفين لصفر، ثم خسارة أمام نهضة بركان بهدف لصفر، ثم تعادل في آخر تجاربه الودية أمام فريق الفتح الرباطي المغربي دون أهداف، حيث نفذ الفريق تحت قيادة تدريبية وطنية للدامجة ومعاونيه أكرم الهمالي وسالم الجلالي ومحمد البوسيفي مدربا لحراس المرمى بعض الجمل الفنية والتكتيكية، كما أشاد الجهاز الفني للفريق بنجاح المعسكر والأجواء التفاؤلية التي سادته، حيث كان المعسكر مناسبة مهمة للوقوف على جاهزية وإمكانات كل اللاعبين الذين أتيحت لهم فرصة المشاركة في المباريات الودية، قبل أن تغادر بعثة الفريق في طريق عودتها إلى ليبيا عن طريق تونس.

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يعود «فرسان المتوسط» لدائرة الضوء من جديد، بعد أن تسلح هذه المرة بمجموعة المحترفين الواقع عليهم الاختيار من قبل الجهاز الفني، لمواصلة التحضيرات الأخيرة استعدادا لمواجهتي الذهاب والإياب أمام نظيره التونسي للمحليين في شهر سبتمبر المقبل أيضا، ضمن المحطة الأخيرة للتأهل نحو نهائيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي ستقام نهائياتها بملاعب إثيوبيا العام 2020.

وركز الدامجة خلال المعسكر على رفع اللياقة البدنية وخلق عملية تجانس بين اللاعبين المختارين، رغم غياب وتوقف مسابقات كرة القدم المحلية وحالة الفراغ السلبية الطويلة التي يمر بها اللاعبون منذ قرابة الأربعة أشهر، وهجرة ورحيل عدد من المدربين واللاعبين البارزين إلى ملاعب الاحتراف خارج ليبيا، حيث يسعى «فرسان المتوسط» لتسجيل الحضور الأفريقي الرابع على مستوى البطولة الأفريقية المحلية، رغم الصدام العربي التونسي، كونه لقاء جوار مرتقب سيجمع بطلي الـ«شان»، فتونس توجت ببطولة الـ«شان» العام 2011، بينما توج منتخب «الفرسان» بها في نسخة العام 2014 بجنوب أفريقيا، ما يعني أن البطولة المقبلة ستشهد غياب أحد البطلين.

ويحاول الدامجة مع معاونيه تجديد دماء الفريق الوطني الذي يدخل استعداداته دون الكثير من لاعبيه المحترفين وفقا لشروط بطولة الشان التي تقتصر على اللاعبين الناشطين في الدوريات المحلية للدول المشاركة والتي تعد الأزمة الكبرى؛ بسبب توقف مسابقة الدوري الممتاز الليبي لفترة ليست بالقصيرة بعد حالة من الجدل والشد والجذب بين أطراف عدة، لينتهي الأمر إلى إلغاء الموسم رسميا، على خلفية الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، وتحديدا في العاصمة طرابلس، على أن يتم الترتيب سريعا لبدء الموسم الجديد في سبتمبر المقبل بشكل طبيعي ومنتظم.

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دفع الجهاز الفني للفريق بعدد من الوجوه الشابة الجديدة على الساحة الدولية خلال معسكر المغرب حيث أتيحت فرصة المشاركة لأكثر من وجه جديد على الساحة الدولية كما عوض غياب عدد من اللاعبين أبرزهم ثلاثي النصر خالد مجدي ومعتز المهدي وعبد الله بلعم الذين خرجوا من المعسكر للانضمام إلى معسكر ناديهم في العاصمة المصرية القاهرة الذي ينافس في دوري أبطال أفريقيا إلى جانب غياب معتصم صبو وأحمد القديري ووائل سديرة، لكن المعسكر المقبل يشهد انتعاشه فنيه بانضمام عدد غير قليل من المحترفين على رأسهم بن علي المحترف في إيطاليا، بعد أن عرفت الكرة الليبية طريق احتراف عدد كبير من لاعبيها في الأيام الأخيرة في دول الجوار للخروج من عنق الزجاجة المظلم.

يتحرك الجهاز الفني بقيادة الدامجة ومساعديه أكرم الهمالي وسالم الجلالي نحو الدفاع عن حظوظه في آخر استحقاق للكرة الليبية هذا العام لتعويض الإخفاقات المتتالية والخروج المبكر من مختلف التصفيات والواجهات عبر برنامج تحضيرات بمعسكر الفريق بالمغرب، حيث تم اختيار العناصر من واقع مشاهدة اللاعبين في آخر ظهور لهم بالملاعب، في الوقت نفسه، أكدت مصادر داخل لجنة المنتخبات باتحاد كرة القدم الليبي أن المنتخب الوطني يدرس مزيدا من المواجهات الودية في الفترة المقبلة، بهدف خلق تجانس بين اللاعبين المختارين والتركيز على عامل اللياقة البدنية في ظل إلغاء الدوري الليبي من ناحية، ورسم شخصية جديدة للفريق من ناحية أخرى، على أن تكون المباريات الودية مع منتخبات قوية ضمن أيام وأجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التي يعكف الدامجة على دراستها خلال الراحة لتحديد المواجهات الودية المقبلة، وهي ما تعد واحدة من الحلول التي لجأ لها الدامجة للانتصار على غياب الدوري.