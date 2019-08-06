أهلي بنغازي يختتم معسكره المغلق استعدادًا للبطولة العربية

أهلي بنغازي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، معسكره المغلق، الذي أقامه بحمام بورقيبة بدولة تونس، استعدادًا للموسم الجديد (2019 /2020)، الذي يستهله «المشوار الطويل» بالمشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الثلاثاء: «لابأس من الراحة قليلًا بعد عمل متواصل استمر لما يقارب الأسبوعين».

وتابع: «الفريق يشد الرحال إلى العاصمة تونس، من أجل العودة للديار لأخذ قسط من الراحة قبل مباشرة التحضيرات من جديد».

ويستعد الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الإسماعيلي المصري، في المباراة المقرر لها ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس محمد السادس).