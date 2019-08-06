«فرسان المتوسط» تفوز بالمركز الثاني في بطولة مصر لأكاديميات كرة القدم

اُختتمت منافسات النسخة الثانية من بطولة مصر الدولية لأكاديميات كرة القدم، والتي أُقيمت بنادي شرم الشيخ الرياضي، بمشاركة 5 دول عربية.

وخلال منافسات البطولة حصلت أكاديمية «فرسان المتوسط» بالمركز الثاني، بعد الخسارة في النهائي أمام الأردن، كما فاز لاعب أكاديمية «فرسان المتوسط» محمد الشطشاط بلقب أفضل لاعب في البطولة.

وقال رئيس البعثة بالقاسم العرفي، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن لاعبو أكاديمية «فرسان المتوسط» قدموا مستوى كبير ومشرف، وسط أجواء المنافسة الشريفة والود بين اللاعبين من مختلف الدول العربية المشاركة.

وتهدف هذه البطولة إلى اكتشاف عناصر موهوبة، بجانب تواجد كشافي الأندية ووكلاء اللاعبين لإنتقاء بعض العناصر الموهوية.

وانطلقت منافسات النسخة الثانية من بطولة مصر الدولية لأكاديميات كرة القدم، في 1 أغسطس الجاري بمشاركة 5 دول هي الكويت وليبيا والأردن والعراق ومصر.