استمرار أعمال الصيانة بنادي الظهرة الرياضي في بني وليد

شاحنات تحمل مادة الرول التي وصلت إلى ملعب نادي الظهرة في بني وليد. (الإنترنت)

تواصل اللجنة المشرفة على صيانة نادي الظهرة الرياضي الثقافي الاجتماعي في بني وليد أعمال الصيانة التي انطلقت خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بنادي الظهرة، فرج الشقار لـ«بوابة الوسط» أن اللجنة المشرفة على أعمال الصيانة استلمت مادة (الرول) التي تستعمل قبل التعشيب وهي المادة الخاصة بتصريف مياه الأمطار.

وأكد الشقار أنه سيجري تركيب المادة في الملعب هذه الأيام، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم أيضا بصيانة وتطوير الملعب من طلاء وإنارة.

وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي الظهرة إن أعمال الصيانة بمقر النادي تأتي من أجل الاهتمام بفئة الشباب التي تمثل أكثر من 70 % من سكان المدينة.

وذكر الشقار أن فريق نادي الظهرة يواصل تدريباته في الفترة المسائية بملعب كلية التقنية الإلكترونية من أجل المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية التي تقام داخل البلاد وخارجها.