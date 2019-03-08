السويحلى والنصر يفتتحان رباعي الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الجمعة 08 مارس 2019, 10:34 مساء

تنطلق غدًا السبت بالصالة الكبرى بطرابلس مباريات الدور الرباعى  الأول لنهائيات ليبيا للكرة الطائره بمشاركة فرق السويحلي وأهلي طرابلس والنصر والاتحاد المصراتي  وبواقع مباراتين فى اليوم.

وحسب القرعة التى جرت اليوم فى الاجتماع الفني ستجمع مباراة الافتتاح السويحلى والنصر ويعقبها لقاء أهلي طرابلس والاتحاد المصراتي.

بينما يوم الاثنين السويحلى يواجه أهلي طرابلس والاتحاد المصراتي يلتقي النصر وفى اليوم الثالث السويحلى يلتقي الاتحاد المصراتي والنصر يتبارى مع أهلي طرابلس.

يذكر أن التجمع الثاني لرباعي الطائره سيقام بقاعة مصراتة بداية من 19 مارس الجاري والفريق الأكثر نقاطًا من التجمعين سيتوج ببطولة ليبيا للكرة الطائرة للموسم الرياضي الحالي.

البطوله ستكون بحضور الجمهور فى التجمعين وتجمع طرابلس شكلت له لجنه برئاسة عضو الاتحاد العام بدر الشريف  والمقرر حسين الحضيري وعضوية خالد القمبري عن الاتحاد الفرعي طرابلس وعلى المكشالي عن التحكيم وعادل الرياني عن لجنة المسابقات ونوري الشاذوف عن لجنة الطعون وأنور الطوباشي عن الاعلام.

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