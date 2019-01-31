طائرة السويحلي تفوز على أهلي طرابلس فى مباراة مثيرة

تمكنت طائرة السويحلي من الفوز على أهلي طرابلس فى مباراة مثيرة تواصلت لخمسة أشواط حيث تقدم أهلي طرابلس فى الشوطين الاول والثاني، بعدها تفوق السويحلي فى ثلاثة اشواط متتاليه.

بهذه النتيجه أضاف السويحلي نقطتين إلى رصيده الذى صار بـ«10 نقاط» أما أهلي طرابلس أضاف نقطه وأصبح بـ« 10 نقاط».

وفى بقية نتائج الجولة الرابعة فازت طائرة النصر على الاتحاد المصراتي بنتيجة «3-1» وأهلي بنغازي على التصدي بنتيجة «3-1».



وبهذه النتائج أصبح السويحلي وأهلي طرابلس في الصدارة برصيد «10 نقاط» ويليهم في الترتيب النصر وحيدا بـ«9 نقاط» ويأتي بعدها أهلي بنغازي برصيد «4 نقاط» والاتحاد المصراتي بـ«3 نقاط» وأخيراً فريق التصدي بدون أي نقطة.

يذكر أن فرق السويحلي وأهلي طرابلس والنصر ضمنت تأهلها للدور الرباعي ويبقي التنافس على نيل البطاقة الرابعه محصور بين أهلي بنغازي والاتحاد المصراتي والفائز من المباراة التي ستجمعهما فى الجوله الختاميه للسداسي سيلتحق بركب المتاهلين.