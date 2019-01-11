أهلي بنغازي يفوز على فريق حسين داي الجزائري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 11 يناير 2019, 07:07 مساء

فاز فريق الأهلي بنغازي على فريق حسين داي الجزائري بهدف في الدقيقة الأخيرة  في ذهاب دور الـ32 لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية».

المباراة أقيمت  بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة في أجواء باردة وأمطار وأرضية صعبة  لم تسمح باللعب الجيد حيث كان فريق أهلي بنغازي الأفضل ولاحت له العديد من الفرص خاصة في الشوط الأول الذي انتهى سلبيًا.

وفي الشوط الثاني حاول  الأهلي الضغط من جديد ولكن المباراة شهدت هبوطًا في مستوى الأداء من كلا الفريقين ومن ضربة ثابتة استطاع اللاعب جبريل البقرماوي في الدقيقة 94 تسجيل هدف المباراة الوحيد.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام في الجزائر يوم السبت المقبل، بملعب 5 جويلية بالعاصمة، الساعة 6 مساءً.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«جريدة الوسط»: سلامة يبحث عن «خلطة» آمنة لعقد الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قزيط: البعثة الأممية ستعقد لقاء دوليا مهما في طرابلس بخصوص الترتيبات الأمنية
ليبيا
في العدد 164: زيارة سلامة للجزائر.. وشروط وهواجس الملتقى الوطني.. وجدل قانون ...
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن «جهود مكثفة» لتوحيد الجيش الليبي
ليبيا
الدولار يواصل التراجع في السوق الموازية
ليبيا
الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الجمعة: تقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار
ليبيا
للمرة الأولى منذ توقيفه.. روسيا تدخل على خط الاتصالات في قضية هنيبال القذافي
ليبيا
واينر: ليبيا أمام اختبار صعب في 2019 ونجاح سلامة يعتمد على جهود القوى الخارجية
ليبيا
سلامة: الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري
ليبيا
تكاليف الاستيراد تخنق إنتاج مصنع الشاحنات الوحيد في ليبيا
ليبيا
أبرزها الجنسية والسن.. 10 شروط في مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية
ليبيا
السراج يلتقي رئيس الأهلي بنغازي ويصدر قرارات هامة
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المدير التنفيذي لـ«آبل» يحصل على راتب 16 مليون دولار