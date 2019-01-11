أهلي بنغازي يفوز على فريق حسين داي الجزائري

فاز فريق الأهلي بنغازي على فريق حسين داي الجزائري بهدف في الدقيقة الأخيرة في ذهاب دور الـ32 لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية».

المباراة أقيمت بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة في أجواء باردة وأمطار وأرضية صعبة لم تسمح باللعب الجيد حيث كان فريق أهلي بنغازي الأفضل ولاحت له العديد من الفرص خاصة في الشوط الأول الذي انتهى سلبيًا.

وفي الشوط الثاني حاول الأهلي الضغط من جديد ولكن المباراة شهدت هبوطًا في مستوى الأداء من كلا الفريقين ومن ضربة ثابتة استطاع اللاعب جبريل البقرماوي في الدقيقة 94 تسجيل هدف المباراة الوحيد.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام في الجزائر يوم السبت المقبل، بملعب 5 جويلية بالعاصمة، الساعة 6 مساءً.