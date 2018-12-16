الأهلى بنغازي يواجه بطل جنوب أفريقيا في القاهرة

يواجه فريق الأهلي بنغازي الممثل الثاني في دوري أبطال أفريقيا اليوم الأحد، فريق ماميلودي صن داونز بطل جنوب أفريقيا بملعب بتروسبورت بالقاهرة وذلك ضمن ذهاب دور الـ(32) من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وهذا هو أول لقاء أفريقي رسمي يجمع فريق ليبي بفريق من جنوب أفريقيا على صعيد بطولات الأندية، حيث تأهل فريق الأهلي لهذا الدور، عقب تأهله على حساب فرق نواذيبو بطل موريتانيا، بعد خسارته ذهابا بهدفين لهدف، وفوزه إيابا بهدفين دون مقابل.

أما فريق صن داونز الجنوب أفريقى فهو بطل السوبر الأفريقي العام الماضي، وبطل نسخة 2016 في دوري أبطال أفريقيا، وتأهل عقب فوزه ذهابا وإيابا على فريق ليونز بطل غينيا.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي تكليف الحاج هاشم الفلاح بالرئاسة الفخرية لبعثة فريق الكرة الأول في مباراته مع صن داونز.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي بنغازي، اليوم، بيانًا يتضمن قرار الإدارة بتكليف الفلاح، جاء فيه: «في إطار حرص مجلس إدارة النادي علي تكريم الشخصيات التى قدمت للأهلي الكثير، عبرالأجيال المتلاحقة، وتقديراً وعرفاناً لما قدمه الحاج هاشم الفلاح طوال مسيرته الممتدة لأكثر من خمسين عاماً فى خدمة النادي الأهلي».

وختم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بنغازي تدريباته، تحت قيادة مدربه المصري محمد عودة، على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي ضمن دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن بطل الدوري الليبي فريق النصر حقق أول أمس الجمعة فوزاً مهمًا على فريق حوريا الغيني بنتيجة (3 -0) بالعاصمة المصرية القاهرة بملعب المقاولون العرب ضمن ذهاب دور الـ(32) من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح تسجيل الأهداف لفريق النصر المهاجم معتز المهدي في الدقيقة 26 من الشوط الأول الذي نجح فيه لاعبو النصر من السيطرة على مجريات اللعب وشهد تغاضي حكم المباراة المالي عن ركلة جزاء واضحة لفريق النصر خلال مجريات هذا الشوط.

في الشوط الثاني تراجع أداء فريق النصر مقابل الضغط الهجومي الذي قام به فريق حوريا الغيني لكن القناص مجدي خالد استطاع تسجيل الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 65 ليعود فريق النصر إلى السيطرة على المباراة ويحسم الهداف معتز المهدي المباراة في الدقيقة 85 بعد تسجيله للهدف الثالث ليصبح هداف البطولة حتى الآن برصيد 6 أهداف.

بهذه النتيجة يضع فريق النصر قدمًا في الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا بشرط أن لايفقد نتيجة لقاء الإياب مع حوريا الغيني بأكثر من فارق هدفين.