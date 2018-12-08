ليبيا تشارك في اجتماع مؤتمر الاتحادات الرياضية العربية

تشارك ليبيا في اجتماع مؤتمر الاتحادات الرياضية العربية الذي تستضيفه دولة الإمارات المتحدة.

ويمثل ليبيا في الموتمر رئيس الاتحاد العربي للكرة الحديدية مصطفى عكاشة والأمين العام محمود الطويل.

وقال محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»، السبت، إن «الموتمر يتواصل لثلاثة أيام وضمن برامجه اجتماع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات وأيضًا منتدى للثقافة الرياضية».

وأضاف: «في اليوم الختامي غدًا سيكون هناك اجتماع لرؤساء الاتحادات الرياضية العربية وتعقبه توصيات الموتمر».

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ويشارك في الاجتماع 48 اتحادًا عربيًّا برئاسة رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية، ورئيس المجلس الرياضي العربي الأمير طلال بن عبدالعزيز.