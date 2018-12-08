ليبيا تشارك في اجتماع مؤتمر الاتحادات الرياضية العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 08 ديسمبر 2018, 09:01 مساء

تشارك ليبيا في اجتماع مؤتمر الاتحادات الرياضية العربية الذي تستضيفه دولة الإمارات المتحدة.

ويمثل ليبيا في الموتمر رئيس الاتحاد العربي للكرة الحديدية مصطفى عكاشة والأمين العام محمود الطويل.

وقال محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»، السبت، إن «الموتمر يتواصل لثلاثة أيام وضمن برامجه اجتماع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات وأيضًا منتدى للثقافة الرياضية».

وأضاف: «في اليوم الختامي غدًا سيكون هناك اجتماع لرؤساء الاتحادات الرياضية العربية وتعقبه توصيات الموتمر».

ليبيا في اجتماعات الاتحاد العربي للتايكوندو.. وسط استقبال الرئيس الفلسطيني

ويشارك في الاجتماع 48 اتحادًا عربيًّا برئاسة رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية، ورئيس المجلس الرياضي العربي الأمير طلال بن عبدالعزيز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدولار يبدأ تعاملات الأسبوع بارتفاع طفيف أمام الدينار
ليبيا
رئيس النيجر: إنهاء «الفوضى في ليبيا» يعزز الاستقرار الدائم في الساحل
ليبيا
يقين عبدالمجيد لـ«الوسط»: «المركب» يكشف تطرف الفكر الداعشي.. وسعيدة باستقبال أهل...
ثقافة وفن
يقين عبدالمجيد لـ«الوسط»: «المركب» يكشف تطرف الفكر الداعشي.. وسعيدة باستقبال أهل...
ثقافة وفن
مواطنون يخمدون حريق مساكن البيفيو في شحات
ليبيا
رئيس «الخطوط الليبية»: المخالفات تهدد بإفلاس الشركة.. وأطالب بالتحقيق في ملابسات...
ليبيا
حالة الطقس في ليبيا اليوم السبت 8 ديسمبر
ليبيا
ضو المنصوري: التعديلات الدستورية «كارثية» وتخلق «دكتاتورية جديدة»
ليبيا
بعد استئناف التصدير.. مؤسسة النفط تعلن القدرة الاستيعابية لثلاثة موانئ
ليبيا
تفاصيل مباحثات حفتر وكونتي.. إيطاليا تؤمن بـ«دور مرموق» لحفتر في ليبيا
ليبيا
‫الليبية للحديد والصلب: توفير 6 آلاف وظيفة جديدة ورفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن ...
ليبيا
مطالبة برلمانية للحكومة الإيطالية باتخاذ قرار بشأن سفيرها إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حساء البطاطا الحلوة للحمية الغذائية