الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة 9 مباريات تنتهي بالفوز وتشهد تسجيل 36 هدف

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 08 ديسمبر 2018, 03:19 صباحا

أقيمت أمس الجمعة ضمن مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم المصغر 9 مباريات لم تسجل أي منها حالة تعادل واحدة وشهدت غزارة من الأهداف وصلت إلى  36 هدف.

ففي مباريات المنطقة الأولى فاز القادسية علي المولودية (2-0) وفريق الجزيرة علي فريق المنار(3-2).

أما في المنطقة الثالثة فقد فاز فريق خليج سرت علي فريق النصر زليتن (3-2)، كما فاز فريق السد كعام علي فريق الاشعاع (5-2).

بينما في مباريات المنطقة الرابعة فقد فاز فريق المدينة علي فريق الشارع الغربي (4-2)وفي المنطقة الخامسة فقد فاز فريق طمزين علي فريق الباروني (4-1) وفاز فريق النضال علي فريق النصر الزنتان (3-1).

سلسلة انتصارات بالمناطق الست للكرة المصغرة

 كما فاز فريق يفرن علي فريق العبور أم الجرسان (4-2) وفاز فريق الوحدة بالرحيبات على فريق القصر فرسطاء (1-0) وهم أيضًا ضمن المنطقة الخامسة.

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