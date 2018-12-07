العميد يمثل ليبيا في بطولة الأندية العربية بصفاقس

أكد مصدر بالاتحاد الليبي لكرة اليد لـ«بوابة الوسط» أن فريق نادي الاتحاد طرابلس لكرة اليد سيمثل ليبيا في بطولة الأندية العربية التي توج بفضيتها العام الماضي.

وستقام النسخة 34 من بطولة الأندية العربية بمدينة صفاقس التونسية في الفترة من 22 إلى 29 ديسمبر الجاري.

الاتحاد الليبي يفوز على الأهلي السعودي ويتأهل لنهائي البطولة العربية لكرة اليد

ويشارك في البطولة إلى جانب فريق نادي الاتحاد الليبي وفريقا نادي الكويت والسالمية من الكويت وفريق نادي وداد سماره المغربي وفريق نادي الخليج السعودي وفريق نادي شباب ورقله وفريق نادي أمل سكيكدة من الجزائر وفريق نادي العربي القطري ومن تونس أندية سبورتنغ المكنين وساقية الزيت والترجي.