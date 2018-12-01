ليبيا تتحفظ على اعتماد التقرير المالي للاتحاد الدولي للرماية

اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرماية 30 نوفمبر 2018. (الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للرماية، عادل قريش، أن ليبيا وعددًا من الدول تحفظت على اعتماد التقرير المالي لأنه مخالف للنظام الأساسي للاتحاد الدولي الرماية «ISSF».

وقال عادل قريش لـ«بوابة الوسط»، السبت، «تحفظنا على اعتماد التقرير المالي بسبب توظيف أشخاص بالاتحاد بمقابل مادي».

ولفت قريش إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرماية انتخبت الروسي فلاديمير ليسين لمنصب رئيس الاتحاد الدولي الرمايه «ISSF».

كما جرى عرض «النشاط الرياضي للسنة الماضية واعتماد نظام التصويت الإلكتروني للانتخابات».

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وأشار رئيس الاتحاد الليبي للرماية إلى أنه «انتخب الأيرلندي كيفن كيلي نائبًا أول والهندي تنهدر أندري نائبًا ثانيًّا والأميركي روبيرتو ميشيل نائبًا ثالثًا والصيني وانغ يافو نائبًا رابعًا».

رئيس الاتحاد الليبي للرماية، عادل قريش. (الإنترنت)