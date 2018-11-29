ليبيا تشارك في عمومية اللجان الأولمبية الدولية

شارك وفد اللجنة الأولمبية الليبية في اجتماعات الجمعية العمومية للجان الأولمبية التي بدأت اليوم بالعاصمة اليابانية، طوكيو، وبمشاركة 206 دول.

وترأس وفد ليبيا، في هذا المحفل العالمي، رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق والأمين العام خالد الزنكولي ومدير الاستثمار باللجنة الأولمبية عادل القريو.

وأشار المصدر إلى مناقشة عدة ملفات من بينها، تقييم دورة ألعاب الشباب الثانية بالأرجنتين، والتعرف على آخر الاستعدادات لدورة طوكيو 2020.

بشار إلى أن حفل الافتتاح شهد تكريم عدد من الشخصيات الأولمبية من بينها العداء التونسي الشهير محمد القمودي.