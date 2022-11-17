زيلينسكي حول سقوط صاروخ في بولندا: لا أعرف ماذا حدث

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه لا يعرف ماذا حدث في بولندا، حيث سقط صاروخ الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مقتل شخصين، بعدما قال إن القذيفة روسية.

وأوضح، زيلينسكي في بيان للرئاسة الأوكرانية: «لا أعرف ماذا حدث. لا نعرف على وجه اليقين. العالم لا يعرف. لكنني متأكد من أنه صاروخ روسي ومتأكد كذلك من أننا أطلقنا النار من أنظمة للدفاع الجوي»، حسب وكالة «فرانس برس».

قبل ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن روسيا تتحمل مسؤولية انفجار الصاروخ الذي أوقع قتيلين في بولندا، فيما أشار تحقيق أولي إلى مسؤولية الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وأضاف خلال حضوره قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك، اليوم، أنه تحدث مجددا إلى نظيره الأوكراني بشأن التحقيق. لكنه أضاف «أيا يكن الاستنتاج النهائي، نعرف الطرف المسؤول في نهاية المطاف عن هذه الحادثة المأسوية -- روسيا».