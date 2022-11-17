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بايدن يهنئ الجمهوريين بعد سيطرتهم على «النواب» الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 08:19 صباحا
بايدن يهنئ الجمهوريين بعد سيطرتهم على «النواب» الأميركي
مقر «كونغرس» في واشنطن، 29 ديسمبر 2020، (ا ف ب)
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هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء خصومه الجمهوريين بفوزهم بالغالبية في مجلس النواب، معربا عن استعداده للتعاون معهم من أجل خدمة الشعب الأميركي.

وقال: «الشعب الأميركي يريدنا أن نقوم بإنجازات من أجله»، مضيفا: «سأعمل مع أي كان سواء من الديموقراطيين أو الجمهوريين لتحقيق نتائج لهم»، حسب وكالة «فرانس برس».

غالبية ضئيلة
وأظهرت توقعات شبكات إعلامية الأربعاء أن الحزب الجمهوري حقق السيطرة على المجلس ليضمن وإن بغالبية ضئيلة، قاعدة تشريعية تمكنه من معارضة برنامج عمل بايدن خلال العامين المقبلين.

وستكون الغالبية الجمهورية في مجلس النواب بالكونغرس أقل بكثير مما كان الحزب يأمله، بعد إخفاقه أيضا في السيطرة على مجلس الشيوخ في أعقاب أداء مخيّب خلال انتخابات منتصف الولاية، وفق الوكالة الفرنسية.

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