نداء عاجل من الجامعة العربية لمساعدة لبنان واليمن في التصدي لتفشي الكوليرا

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نداء عاجلا لمساعدة لبنان واليمن في التصدي لتفشي الكوليرا .

وأعربت الأمانة العامة للجامعة العربية،في بيان اليوم الأربعاء عن قلقها الشديد إزاء تفشي مرض الكوليرا في لبنان واليمن، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات.

التحرك الفوري والسريع

وناشدت الجامعة العربية دولها الأعضاء والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية العربية والدولية إلى التحرك الفوري والسريع لتقديم المساعدات الصحية العاجلة لدعم القطاع الصحي في لبنان واليمن لتعزيز قدرتهما على مواجهة هذا المرض الخطير.

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وأفاد البيان بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وجه قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الصحة المساعدات الإنسانية)، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع وزارتي الصحة بالبلدين والجهات والمنظمات العربية والدولية لتوفير الاحتياجات الصحية العاجلة للتصدي لتفشي الكوليرا.

وطالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دولها الأعضاء إمداد لبنان واليمن باللقاحات المضادة للكوليرا وتسريع عملية التطعيم لمواجهة هذه الكارثة الصحية الطارئة، لاسيما وأن البلدين يمران بظروف استثنائية غير مسبوقة، يضاعفها تفشي الكوليرا بما ينطوي على مخاطر صحية لن تهددهما فحسب بل المنطقة بأسرها.