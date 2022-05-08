جنوب السودان.. وفاة طفل بعد رصد أولى الإصابات بالكوليرا منذ 2017

القاهرة - بوابة الوسط

توفي شخص وأُصيب ثلاثون آخرون بالكوليرا في جنوب السودان، حيث رُصد ظهور المرض مجددًا بعد انحساره منذ 2017، على ما أعلنت وزارة الصحة السبت.

وذكرت الوزارة، في بيان صدر مساء السبت، أنها «تبلغ السكان بأن مرض الكوليرا قد تفشى في مقاطعة روبكونا بولاية الوحدة» الشمالية، بحسب «فرانس برس».

وأوضح البيان: «حتى الآن، تم تسجيل ما مجموعه 31 إصابة، بينها حالة وفاة واحدة، في مقاطعة روبكونا وفي مخيم بينتيو للنازحين» مشيرًا إلى أن جميع المرضى عولجوا وغادروا المستشفى. وأضاف: «تواصل وزارة الصحة وشركاؤها البحث للكشف عن إصابات إضافية بالكوليرا».

الكوليرا في جنوب السودان

وجرى الإبلاغ عن أول إصابة في 20 مارس، وهي تتعلق بطفلة تبلغ من العمر عامين، وأكدتها السلطات رسميًا في 14 أبريل، بحسب بيانات الحكومة ومنظمة الصحة العالمية.

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وتوفي طفل يبلغ من العمر سبع سنوات ثبتت إصابته في 25 مارس. ولم تسجل أي إصابة بالكوليرا في جنوب السودان منذ ديسمبر 2017 وتعود آخر الإصابات المعلنة بالوباء إلى يونيو 2016 وأودى حينها بحياة 436 شخصًا (من بين أكثر من 20 ألف إصابة مسجلة).

أعمال عنف وأزمة اقتصادية

وتشهد البلاد التي حصلت على استقلالها عن السودان في العام 2011 أعمال عنف وأزمة اقتصادية نتيجة التضخم المتسارع تتسبب بحالات جوع.

وينتقل وباء الكوليرا الذي يؤدي إلى إسهال مميت عبر تناول الطعام أو المياه الملوثين بالبكتيريا التي تحملها الفضلات البشرية، وقد يتسبب بالوفاة في غضون عدة ساعات إذا لم يعالج.

وتفيد منظمة الصحة العالمية بأن مرض الكوليرا يصيب بين 1.3 مليون وأربعة ملايين شخص سنويًا، ويتسبب بوفاة بين 21 ألفًا و143 ألف شخص معظمهم في الدول الفقيرة.