إلقاء مقذوفات حارقة على مركز دوفر البريطاني للهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

استُهدفت مكاتب مركز دوفر البريطاني للهجرة الأحد بإلقاء مقذوفات حارقة، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وقالت شرطة كنت إنه تبين للمحققين أن «اثنين إلى ثلاثة مقذوفات حارقة ألقيت على مكاتب» دائرة الهجرة في وزارة الداخلية، لافتة الى إصابة شخص بجروح طفيفة وموضحة أنه «جرى تحديد هوية ومكان المشتبه به»، بحسب «فرانس برس».

رجل أبيض يرتدي قميصًا مخططًا

وذكر شهود أن المهاجم، وهو رجل أبيض يرتدي قميصًا مخططًا، وصل إلى المركز بسيارة رياضية بيضاء اللون من طراز سيات، ثم نزل منها ورمى ثلاث قنابل حارقة، لم تشتعل إحداها. وتابع أنه بعد الهجوم، قاد الرجل السيارة إلى محطة وقود قريبة ولف حبلًا متصلًا بعمود معدني حول رقبته وانطلق بالسيارة، ليقتل نفسه. ووصلت الشرطة بعد دقائق وطوقت المنطقة.

وظهر في مقطع مصور نشره صحفي من قناة «جي.بي نيوز» التلفزيونية على وسائل التواصل الاجتماعي العاملون بالمركز وهم يخمدون حريقًا محدودًا عند الحائط الخارجي للمبنى. ولم يتسن الاتصال بالشرطة المحلية ووزارة الداخلية البريطانية للتعليق.