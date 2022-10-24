سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا بعد فوزه برئاسة حزب المحافظين

القاهرة - بوابة الوسط

انتخب حزب المحافظين البريطاني الإثنين ريشي سوناك رئيسا له وسيصبح بالتالي رئيس الوزراء الجديد بعدما فشلت منافسته بيني موردنت في تأمين الأصوات المئة اللازمة لدعم ترشيحها من قبل زملائها النواب.

وقال الناشط في حزب المحافظين غراهام برادي «بالتالي تم انتخاب ريشي سوناك رئيسا لحزب المحافظين» فيما تعهدت موردنت تقديم «الدعم الكامل» لوزير المالية الأسبق، وفق «فرانس برس».

من أصول هندية

وُلد سوناك في ساوثهامبتون عام 1980 من عائلة من أصول مهاجرة، حيث هاجر أجداده من البنجاب في شمال غرب الهند إلى شرق إفريقيا، بعدها هاجر والداه في الستينيات إلى إنجلترا. فيما كان والده طبيباً عاماً، وكانت والدته تدير صيدليتها الخاصة، بحسب موقع «Britannica».

ثروة كبيرة

درس سوناك في «وينشيستر كوليدج» المرموقة، ثم التحق بجامعة «أكسفورد»، وبعد تخرجه منها في عام 2001، أصبح سوناك محللًا في شركة «Goldman Sachs»، وعمل في شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية حتى عام 2004.

لكن بصفته باحثاً في برنامج «فولبرايت»، تابع بعد ذلك درجة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد، حيث التقى بزوجته المستقبلية، أكشاتا مورثي، ابنة نارايانا مورثي، الملياردير الهندي وأحد مؤسسي عملاق التكنولوجيا «Infosys».

وبفضل نجاحه في الأعمال التجارية وحصة زوجته البالغة 0.91 في المائة في «Infosys»، بدأ الزوجان في جمع ثروة كبيرة، والتي تقدر بنحو 730 مليون جنيه إسترليني (877 مليون دولار) في عام 2022، بحسب صحيفة «صنداي تايمز».

ثالث رئيس وزراء لبريطانيا في غضون سبعة أسابيع

وأصبح سوناك، ثالث رئيس وزراء لبريطانيا في غضون سبعة أسابيع، حيث تسلمت ليز تراس رئاسة الوزراء رسميا من بوريس جونسون فى 6 سبتمبر وتركتها فى 20 أكتوبر الجارى، بعد 45 يوما فقط مما يجعلها أقل رؤساء وزراء بريطانيا بقاء فى المنصب، ويعد أول رئيس وزراء بريطاني هندوسى وأغنى ساكنى داونينج ستريت على الإطلاق.

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وبعد عطلة نهاية أسبوع شهدت مداولات مكثفة، أعلن سوناك ترشيحه الأحد قائلا «المملكة المتحدة بلد عظيم لكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة». وتابع عبر تويتر «لهذا السبب أترشح لأكون زعيم حزب المحافظين ورئيس وزرائكم المقبل.. أريد إصلاح اقتصادنا وتوحيد حزبنا وتقديم المساعدة لبلدنا».

أزمة اقتصادية واجتماعية حادة

سوناك، وزير المالية السابق المؤيد للانضباط في الميزانية والعمل الكثيف، يحظى بتأييد قسم كبير من حزبه فيما البلاد تشهد أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، تفاقمت بسبب أخطاء ليز تراس والتي زعزعت استقرار الأسواق، وتسببت في انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني.

وكان سوناك ندد بانتظام هذا الصيف بخطة ليز تراس الاقتصادية، وقال له جونسون، الذي كان واثقا من نفسه على الدوام، إنه كان سيحصل «على فرصة جيدة للعودة إلى دوانينغ ستريت»، لو قرر البقاء في السباق.

انسحاب بوريس جونسون من السباق

وأعلن بوريس جونسون في بيان مساء الأحد، أنه حصل على المئة صوت اللازمة لدعم ترشيحه في هذه العملية الداخلية في حزب المحافظين، لكنه عدل عن الترشح بسبب الانقسامات في الحزب اليميني، وفق وكالة «فرانس برس».

وتابع «خلال الأيام القليلة الماضية توصلت للأسف إلى نتيجة مفادها أنه لن يكون الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.. لا يمكنك الحكم بفعالية إذا لم يكن لديك حزب موحد في البرلمان».

وكان جونسون (58 عاما) الذي غادر السلطة في مطلع سبتمبر بعد سلسلة فضائح، عاد السبت من عطلة في الكاريبي لتأمين الأصوات المئة اللازمة لدعم ترشحيه، ونال 102، لكن انسحابه الذي تصدر عناوين الصحافة البريطانية، يفتح الطريق أمام فوز ريشي سوناك (42 عاما) الذي سبق أن خسر هذا الصيف أمام ليز تراس رئيسة الوزراء التي استقالت بعد 44 يوما فقط في السلطة، بسبب عاصفة مالية ناجمة عن خطتها لخفض الضرائب بشكل كبير.