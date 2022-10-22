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جونسون يعود لبريطانيا في محاولة لاستعادة منصبه السابق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 12:13 مساء
جونسون يعود لبريطانيا في محاولة لاستعادة منصبه السابق
رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، يتحدث في داوننج ستريت في لندن، 7 يوليو 2022. (رويترز)
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يعود رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، إلى بريطانيا في محاولة جريئة للفوز بولاية ثانية كرئيس للوزراء بعد أسابيع فقط من إجباره على التنحي، وسط تحذيرات من بعض زملائه من أن عودته قد تتسبب في مزيد من الفوضى السياسية.

وفي بداية محمومة للأسبوع الجاري، اندفع المرشحون المحتملون لخلافة رئيسة الوزراء ليز تراس، التي استقالت بشكل درامي يوم الخميس، بعد ستة أسابيع فقط في السلطة، لتأمين ما يكفي من التأييد للتنافس على زعامة الحزب قبل الموعد النهائي يوم الإثنين، بحسب وكالة «رويترز».

جونسون يحتاج إلى تأمين 100 ترشيح
وجونسون، الذي كان يقضى عطلة في منطقة البحر الكاريبي، عندما استقالت تراس، ولم يدل بأي تصريحات عن عرض لاستعادة منصبه السابق، حصل على دعم العشرات من النواب المحافظين، لكنه يحتاج إلى تأمين 100 ترشيح لخوض المنافسة.

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وقال وزير التجارة جيمس دودريدج، الجمعة إن جونسون أبلغه بأنه «مستعد لذلك»، وإن الزعيم السابق سيعود إلى بريطانيا اليوم السبت.

ويعد احتمال عودة جونسون إلى الحكومة مسألة مثيرة للاستقطاب بالنسبة لكثيرين في حزب المحافظين، المنقسم بشدة بعد تعاقب أربعة رؤساء وزراء في غضون ست سنوات.

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