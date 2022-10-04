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احتجاج في واغادوغو على زيارة وفد للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 05:00 مساء
احتجاج في واغادوغو على زيارة وفد للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
مجموعة صغيرة من المتظاهرين تحمل أعلام روسيا وبوركينا فاسو احتجاجًا على زيارة وفد للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في واغادوغو، 4 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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احتجّ عشرات الأشخاص، اليوم الثلاثاء، في واغادوغو على زيارة بعثة غرب أفريقية آتية لتقييم الوضع على الأرض في بوركينا فاسو التي شهدت انقلابًا ثانيًا قبل أيام للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر.

وعبّر المتظاهرون، وهم يحملون أعلامًا روسية ويهتفون شعارات تمجّد موسكو، عن عدائهم للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ولفرنسا، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وهتف المتظاهرون المتجّمعون على الطريق المؤدي إلى مقر رئاسة بوركينا فاسو «لا لتدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» و«فرنسا ارحلي» و«معًا نقول لا لفرنسا» و«يعيش التعاون بين روسيا وبوركينا فاسو».

ووصلت بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا صباح الثلاثاء، على أن تذهب إلى مقر الرئاسة للقاء الانقلابي الكابتن إبراهيم تراوري، حسبما علمت وكالة فرانس بري من مصدر رسمي. وقال تراوري في بيان «هذه المهمة هي اتصال مع السلطات الانتقالية الجديدة في إطار المرافقة التي تستفيد منها بلادنا» من جانب جيرانها في غرب أفريقيا.

وكان تراوري قد أطاح الجمعة باللفنتانت بول هنري سنداوغو داميبا الذي وصل هو نفسه إلى السلطة من خلال انقلاب في يناير. واستفاد تراوري من المناسبة ليحذر المتظاهرين المناهضين للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أن «أي شخص يقوم بأعمال يُحتمل أن تعطل سير مهمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سيكون خاضعًا لمحاسبة القانون». وأعرب عن أسفه «لتداول رسائل تطالب بمنع انسياب هذه المهمة» وجدد «دعوته للتهدئة وضبط النفس».

وقبل التظاهرة التي بدأت صباح الثلاثاء، أقامت مجموعات صغيرة حواجز طرق ليلا في وسط واغادوغو احتجاجا على زيارة الوفد، ونشرت رسائل تطالب بعرقلة زيارته على شبكات التواصل الاجتماعي. ونهاية الأسبوع الماضي، احتلّ جزئيًا متظاهرون داعمون لتراوري مباني دبلوماسية ومباني تمثل مصالح فرنسا في بوركينا فاسو. ولوح متظاهرون طالبوا برحيل داميبا، المتهم بأنه محميّ من باريس، بأعلام روسية، مطالبين بتعزيز التعاون العسكري مع موسكو.

وكان داميبا قد وافق الأحد على الاستقالة بعد يومين من التوتر الشديد تمثّل خصوصا في تظاهرات مناهضة لفرنسا، بعدما انتشرت إشاعات على شبكات التواصل الاجتماعي عن منح فرنسا الحماية لداميبا. ويزداد النفوذ الروسي في عدة دول أفريقية ناطقة بالفرنسية خصوصًا في مالي وفي جمهورية أفريقيا الوسطى.

انتقاد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
تُتهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بانتظام من قبل خصومها بالدفاع المنهجي عن القادة الحاليين دون مراعاة التطلعات الشعبية، وبعض قادتها بأنهم تابعون للقوة الاستعمارية الفرنسية السابقة. وترأس بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى واغادوغو وزيرة خارجية غينيا بيساو سوزي كارلا باربوسا التي تتولى بلادها رئاسة المنظمة. وتضمّ البعثة أيضًا الرئيس النيجيري السابق محمد ايسوفو وهو الوسيط لبوركينا فاسو.

وستقيّم البعثة الوضع في بوركينا فاسو بعد الإطاحة بداميبا الذي كان ينتقده تراوري بشكل خاص بسبب «التدهور المستمر للوضع الأمني» في بلد قوّضه العنف الجهادي وحيث ازدادت الهجمات الدموية ضد المدنيين والعسكريين في الأشهر الأخيرة. منذ العام 2015، تسببت الهجمات المنتظمة التي تشنها الحركات المسلحة التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش في بوركينا فاسو في مقتل الآلاف وتشريد نحو مليوني شخص.

وتعهّد الكابتن تراوري باحترام الالتزامات التي قطعها سلفه مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن تنظيم انتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة في موعد أقصاه يوليو 2024.

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