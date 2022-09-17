Atwasat

روسيا تنفذ ضربات على خيرسون وميكولايف وخاركيف ودونيتسك في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 02:59 مساء
روسيا تنفذ ضربات على خيرسون وميكولايف وخاركيف ودونيتسك في أوكرانيا
آثار الدمار في منطقة نيكوبول نتيجة القصف الروسي (الإنترنت)
alwasat radio

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، إن قواتها شنت ضربات على مواقع في عدة أجزاء من أوكرانيا، واتهمت كييف بتنفيذ قصف بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وأضافت الوزارة، أن القوات الروسية نفذت ضرباتها في مناطق خيرسون وميكولايف وخاركيف ودونيتسك، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية نفذت هجومًا فاشلًا بالقرب من برافدين في خيرسون، بحسب وكالة «رويترز».

- مئات القبور في غابة قريبة من إيزيوم المستعادة من الروس

قالت الوزارة، إن الوضع الإشعاعي في زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، ما زال طبيعيًا، مضيفة أنه جرى تسجيل حادثتين لقصف أوكراني بالقرب من المنشأة يوم السبت.

أوكرانيا تنفي قصف محطة زابوريجيا
لكن ناطقًا باسم وزارة الخارجية الأوكرانية نفى قيام القوات الأوكرانية بقصف بالقرب من المنشأة.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات مرارًا بقصف محطة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا.

وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قرارًا يوم الخميس يطالب روسيا بإنهاء احتلالها للمحطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟

«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟
المنتخب الأولمبي السوداني يختتم معسكره التدريبي ببنغازي لمواجهة ليبية جديدة

المنتخب الأولمبي السوداني يختتم معسكره التدريبي ببنغازي لمواجهة ليبية جديدة
كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا

كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا
إحصائية أممية: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022

إحصائية أممية: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022
غوتيريس: الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر بعض الوقت.. وآمل ألا تكون للأبد

غوتيريس: الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر بعض الوقت.. وآمل ألا تكون للأبد
سعيّد يصدر مرسوما يقضي بالسجن 5 سنوات على كل من ينشر «أخبارا كاذبة»

سعيّد يصدر مرسوما يقضي بالسجن 5 سنوات على كل من ينشر «أخبارا كاذبة»
مؤسس فرقة رقص لبنانية شهيرة يدعو إلى قيام «ثورة» في لبنان

مؤسس فرقة رقص لبنانية شهيرة يدعو إلى قيام «ثورة» في لبنان
البيت الأبيض يدين وفاة امرأة إيرانية بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران

البيت الأبيض يدين وفاة امرأة إيرانية بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران
بوتين: موسكو «لا تستعجل» إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا

بوتين: موسكو «لا تستعجل» إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا
انتهت عبر «WTV».. «الأخضر» 0 - 0 «الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية

انتهت عبر «WTV».. «الأخضر» 0 - 0 «الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية
رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي

رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل

كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين بخطف «إل هيبلو» لمنع عودتها إلى ليبيا

تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين بخطف «إل هيبلو» لمنع عودتها إلى ليبيا
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)

الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد

5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد
الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مفاجئ وأزمة العقارات تتفاقم

الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مفاجئ وأزمة العقارات تتفاقم
جريدة «الوسط»: الملف الليبي إلى طاولة «برلين 3»

جريدة «الوسط»: الملف الليبي إلى طاولة «برلين 3»
كوريا الجنوبية تخصص 400 ألف دولار للتدريب المهني في ليبيا

كوريا الجنوبية تخصص 400 ألف دولار للتدريب المهني في ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
غوتيريس: الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر بعض الوقت.. وآمل ألا تكون للأبد
غوتيريس: الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر بعض الوقت.. وآمل ألا ...
اليابان تحذر من إعصار قوي يجتاح المنطقة الجنوبية
اليابان تحذر من إعصار قوي يجتاح المنطقة الجنوبية
قرغيزستان وطاجيكستان تتبادلان التهم بانتهاك الهدنة
قرغيزستان وطاجيكستان تتبادلان التهم بانتهاك الهدنة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد الأسبوع المقبل وسط انقسامات عميقة وأزمة عالمية
الجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد الأسبوع المقبل وسط انقسامات ...
روسيا تنفذ ضربات على خيرسون وميكولايف وخاركيف ودونيتسك في أوكرانيا
روسيا تنفذ ضربات على خيرسون وميكولايف وخاركيف ودونيتسك في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي...
المزيد
كازاخستان تعيد تسمية عاصمتها أستانا وتعلن مدة الولاية الرئاسية سبع سنوات
كازاخستان تعيد تسمية عاصمتها أستانا وتعلن مدة الولاية ......
وزارة العدل الأميركية تستأنف ضد أمر قضائي لوقف مراجعة وثائق سرية عثر عليها في منزل ترامب
وزارة العدل الأميركية تستأنف ضد أمر قضائي لوقف مراجعة وثائق ......
قبرص ترحب بقرار واشنطن رفع حظر الأسلحة المفروض منذ عقود
قبرص ترحب بقرار واشنطن رفع حظر الأسلحة المفروض منذ عقود...
روسيا تنفذ ضربات على خيرسون وميكولايف وخاركيف ودونيتسك في أوكرانيا
روسيا تنفذ ضربات على خيرسون وميكولايف وخاركيف ودونيتسك في ......
الجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد الأسبوع المقبل وسط انقسامات عميقة وأزمة عالمية
الجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد الأسبوع المقبل وسط ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط