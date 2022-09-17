روسيا تنفذ ضربات على خيرسون وميكولايف وخاركيف ودونيتسك في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، إن قواتها شنت ضربات على مواقع في عدة أجزاء من أوكرانيا، واتهمت كييف بتنفيذ قصف بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وأضافت الوزارة، أن القوات الروسية نفذت ضرباتها في مناطق خيرسون وميكولايف وخاركيف ودونيتسك، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية نفذت هجومًا فاشلًا بالقرب من برافدين في خيرسون، بحسب وكالة «رويترز».

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قالت الوزارة، إن الوضع الإشعاعي في زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، ما زال طبيعيًا، مضيفة أنه جرى تسجيل حادثتين لقصف أوكراني بالقرب من المنشأة يوم السبت.

أوكرانيا تنفي قصف محطة زابوريجيا

لكن ناطقًا باسم وزارة الخارجية الأوكرانية نفى قيام القوات الأوكرانية بقصف بالقرب من المنشأة.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات مرارًا بقصف محطة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا.

وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قرارًا يوم الخميس يطالب روسيا بإنهاء احتلالها للمحطة.