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10 قتلى في ضربتين جويتين في إقليم تيغراي بإثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 10:11 صباحا
10 قتلى في ضربتين جويتين في إقليم تيغراي بإثيوبيا
دبابة متروكة قرب ديبري تابو بشمال اثيوبيا، 6 ديسمبر 2021. (أرشيفية: أ ف ب)
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قتل عشرة أشخاص، الأربعاء، في ضربتين جويتين على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، كما ذكر مسؤول في مستشفى لوكالة «فرانس برس» بعد أيام على فتح سلطات المتمردين في المنطقة الباب أمام مفاوضات سلام.

وللمرة الثانية خلال يومين، استهدفت غارتان بطائرتين مسيرتين «منطقة سكنية» في الصباح والحصيلة هي «عشرة قتلى»، حسبما قال كيبيروم جيبريسيلاسي، المسؤول في مستشفى «أيدر ريفيرال» لـ«فرانس برس». ويوم الثلاثاء، استهدفت غارة جوية ميكيلي عاصمة تيغراي في شمال إثيوبيا، كما أعلن المتحدث باسم مقاتلي الإقليم ومسؤول في مستشفى على تويتر.


وساطة من الاتحاد الأفريقي في تيغراي
جاء ذلك بعد يومين على إعلان مقاتلي تيغراي استعدادهم للمشاركة في محادثات سلام على أثر وساطة من الاتحاد الأفريقي مع حكومة رئيس الوزراء آبيي أحمد لوقف حرب مستمرة منذ نوفمبر 2020.

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