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الهند تسجل أول وفاة في آسيا بجدري القرود

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 03:26 مساء
الهند تسجل أول وفاة في آسيا بجدري القرود
العاصمة الهندية نيودلهي. (الإنترنت)
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أكدت الهند، اليوم الإثنين، أول وفاة لديها بجدري القرود، لشاب في ولاية كيرالا الواقعة بجنوب البلاد، ليكون رابع متوفى معروف بالمرض في العالم خلال التفشي الحالي، وأول حالة في قارة آسيا.

وفي الأسبوع الماضي سجلت إسبانيا حالتي وفاة مرتبطتين بجدري القرود، وسجلت البرازيل وفاة واحدة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم 23 يوليو، تفشي جدري القرود الحالي حالة طوارئ صحية عالمية.

- تسجيل أول وفاة بجدري القرود خارج أفريقيا

وقال كيه راجان الوزير في حكومة كيرالا، للصحفيين إن الضحية (22 عاما) هندي الجنسية وتوفي يوم السبت، مضيفا أن الحكومة عزلت 21 شخصا خالطوه، موضحا «وصل الشخص إلى كيرالا يوم 21 يوليو لكنه زار مستشفى يوم 26 يوليو فقط، عندما ظهر عليه التعب والحمى».

وأكد أنه ليس هناك ما يدعو للقلق لأن الأعراض لم تظهر على أحد من المخالطين الأساسيين له.

وقالت وزيرة الصحة في حكومة كيرالا، فينا جورج، للصحفيين الأحد، إن أسرة المتوفى أبلغت السلطات في اليوم السابق بأن فحوصا أجراها المريض في الإمارات العربية المتحدة قبل عودته إلى الهند أثبتت إصابته.

الحكومة تشكل لجنة لمتابعة حالات الإصابة بجدري القرود
ولم تعلق وزارة الصحة الاتحادية في الهند على الوفاة، لكنها قالت إن الحكومة شكلت لجنة عمل من كبار المسؤولين لمتابعة حالات الإصابة بجدري القرود التي قالت وسائل إعلام محلية إن عددها خمسة على الأقل.

وقالت منظمة الصحة العالمية في أواخر يوليو الماضي، إن 78 دولة سجلت أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القرود أغلبها في أوروبا.

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