الكونغرس يوافق على مساعدة أميركية لأوكرانيا بـ 40 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

وافق الكونغرس الأميركي اليوم الخميس على رزمة مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة أربعين مليار دولار، في تأكيد جديد للدعم الراسخ لكييف الذي وعد به الرئيس جو بايدن.

وأيد عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ هذه المساعدات ظهر اليوم الخميس بعدما أقرها مجلس النواب الاسبوع الماضي؛ فيما تنتظر الآن مصادقة الرئيس الأميركي عليها. وتشمل المساعدات جانبا اقتصاديا وإنسانيا إضافة الى أسلحة وذخائر، حسب وكالة «فرانس برس».

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه البنتاغون أن رئيسي الأركان الأميركي والروسي أجريا مشاورات هاتفية، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقال الناطق باسم هيئة الأركان الأميركية، الكولونيل ديف باتلر، إن الجنرال مارك ميلي والجنرال فاليري غيراسيموف «ناقشا مواضيع عدة تثير القلق على الصعيد الأمني». وتوافق الجانبان على عدم كشف تفاصيل هذه المشاورات.