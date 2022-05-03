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تركيا تخطط لإعادة مليون لاجئ سوري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 مايو 2022, 07:53 مساء
تركيا تخطط لإعادة مليون لاجئ سوري
تجمع خلال افتتاح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مجمعًا سكنيًا للنازحين السوريين، في مخيمات كمونة قرب بلدة سرمدا في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، 3 مايو 2022 (فرانس برس)
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، أن بلاده التي تستضيف أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري على أراضيها، «تستعد لعودة مليون» منهم على أساس طوعي.

وقال إردوغان في رسالة مصورة بُثَّت أمام مئات السوريين خلال حفل تسليم مفاتيح تعود لآلاف المنازل المخصصة للاجئين عائدين إلى شمال غرب سورية «كانت المنازل الأسمنتية خطوة. نحن الآن نعد مشروعًا جديدًا سيسمح بعودة طوعية لمليون من الإخوة والأخوات السوريين في بلادنا»، بمساعدة المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية.

إلى «المناطق الآمنة»
ومنذ 2016 وبدء العمليات العسكرية التركية في سورية، عاد حوالي 500 ألف سوري إلى «المناطق الآمنة» التي أنشأتها أنقرة على طول حدودها، وفق إردوغان.

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وأضاف الرئيس التركي إن «المشروع الذي سننفذه مع المجالس المحلية لثلاث عشرة منطقة مختلفة، وعلى رأسها اعزاز، جرابلس، الباب، تل أبيض ورأس العين، اكتمل تمامًا»، متحدثًا عن التجهيزات اللازمة للحياة اليومية، «من السكن إلى المدرسة والمستشفى»، وكذلك الزراعة والصناعة.

100 ألف منزل ستكون جاهزة بنهاية العام
وزار وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مخيم كمونة في منطقة سرمدا، لتدشين المشروع الممول من أنقرة للنازحين السوريين. ووعد أمام حشد مبتهج ملوحًا بالأعلام التركية، بأن بلاده ستستمر بمساعدة السوريين وأن 100 ألف منزل على الأقل ستكون جاهزة بحلول نهاية العام في شمال غرب سورية.

وتستضيف تركيا حوالي خمسة ملايين لاجئ على أراضيها، معظمهم من السوريين والأفغان، بموجب شروط اتفاق جرى التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي في العام 2016. ونشأت توترات على مر السنين، لا سيما في صيف 2021، بين اللاجئين والسكان المحليين الذين يواجهون أزمة اقتصادية ومالية حادة.

مخاوف من أن يصبح اللاجئون هدفًا لحملة الانتخابات الرئاسية
رغم محدودية هذه الحوادث؛ فإنها أثارت مخاوف منظمات الإغاثة من أن يصبح اللاجئون هدفًا لحملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في يونيو 2023.

ودعت العديد من أحزاب المعارضة التركية بانتظام إلى عودة ملايين اللاجئين السوريين إلى سورية. وفي منتصف أبريل، منعت السلطات التركية اللاجئين السوريين من عبور الحدود للقيام بزيارات مؤقتة لأقاربهم بمناسبة عيد الفطر.

واعتبر الحزب القومي، المتحالف مع حزب العدالة والتنمية برئاسة إردوغان، أنه لا ينبغي السماح للسوريين الذين ذهبوا للاحتفال بالعيد في بلادهم بالعودة إلى تركيا.

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