بايدن يطلب من الأميركيين الدفاع عن حق الإجهاض في الانتخابات المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الأميركيين إلى التصويت في الانتخابات التشريعية في الخريف بما يضمن الدفاع عن الحق «الأساسي» بالإجهاض، بعدما شككت فيه المحكمة العليا للولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال الرئيس الديمقراطي في بيان إنه إذا ألغت أعلى هيئة قضائية في البلاد السوابق القضائية التي ارتكز عليها الحق في الإجهاض في الولايات المتحدة منذ السبعينيات كما ورد في وثيقة كشفها موقع «بوليتيكو»، فسيصبح «الأمر متروكًا للمسؤولين المنتخبين في بلدنا، على جميع المستويات لحماية حقوق المرأة».

وأضاف بايدن «سيعود إلى الناخبين بذلك اختيار المرشحين الذين يؤيدون» الحق في الإجهاض في نوفمبر المقبل.