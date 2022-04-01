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بايدن يرحب بالهدنة في اليمن لكن يعتبرها غير كافية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 أبريل 2022, 11:41 مساء
بايدن يرحب بالهدنة في اليمن لكن يعتبرها غير كافية
الرئيس الأميركي جو بايدن، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة إنه يرحب بالهدنة في اليمن، لكنه اعتبرها «غير كافية».

وصرّح بايدن في بيان الجمعة، «هذه خطوات مهمة لكنها غير كافية. يجب الالتزام بوقف إطلاق النار وكما قلت من قبل من الضروري إنهاء هذه الحرب»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة، أن القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية والحوثيين، توافقوا على هدنة لمدة شهرين في اليمن تبدأ السبت مع احتمال تجديدها.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان، إن «أطراف النِّزاع تجاوبوا بإيجابية مع مقترح للأمم المتحدة لإعلان هدنة مدتها شهران تدخل حيِّز التنفيذ غداً (السبت) الثاني من أبريل في الساعة السابعة مساءً بتوقيت اليمن»، مضيفًا أن «الهدنة قابلة للتجديد بعد مدة الشهرين بموافقة الأطراف».

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