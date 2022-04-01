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أوكرانيا تستعيد 86 جنديا في عملية تبادل أسرى مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 أبريل 2022, 06:14 مساء
أوكرانيا تستعيد 86 جنديا في عملية تبادل أسرى مع روسيا
جنود أوكرانيون يقفون في موقع دارت فيه معارك مع الجيش الروسي قرب كييف، 26 مارس 2022، (الإنترنت)
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أعلنت أوكرانيا، الجمعة، استعادة 86 من جنودها في إطار عملية تبادل أسرى مع روسيا، من دون تحديد عدد الروس الذين سلمتهم إلى موسكو.

وقال المدير المساعد لمكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشنكو عبر تطبيق «تلغرام»، إن «عملية تبادل جرت للتو، 86 جنديا أوكرانيا بينهم 15 امرأة باتوا بأمان»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتعرض خزان وقود في منطقة بلغورود الروسية، إلى ضربة فجر الجمعة، عبر طائرتين مروحيتين للجيش الأوكراني، حسب الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.

وصرح بيسكوف بأن تلك الضربة لن «تخلق ظروفا ملائمة لمتابعة المفاوضات»، مع كييف، لكن كبير المفاوضين الروس، فلاديمير ميدينسكي، قال على «تلغرام» إن المحادثات «مستمرة عبر الفيديو»، مضيفا «لم تتغير مواقفنا بشأن شبه جزيرة القرم ودونباس».

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