البيت الأبيض: بايدن لم يدع إلى «تغيير النظام» في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي اعتبر في خطاب في وارسو مساء السبت، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «لا يمكنه البقاء في السلطة»، لم يدعُ في كلامه هذا إلى «تغيير النظام» في روسيا.

وقال المسؤول: «ما أراد الرئيس قوله إنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة سلطة على جيرانه أو على المنطقة. لم يكن يتحدث عن حكم بوتين في روسيا ولا عن تغيير للنظام»، بحسب «فرانس برس».

كرر الرئيس الأميركي، السبت، تأكيده أن الولايات المتحدة لا تريد الدخول في نزاع مع القوات الروسية التي غزت أوكرانيا، لكنه حذر الروس قائلًا: «لا تفكروا حتى في التقدم إنش واحد داخل أراضي حلف شمال الأطلسي». وأضاف، في كلمة من القلعة الملكية في وارسون «لا شك في أن هذه الحرب أصبحت فشلًا استراتيجيًا لروسيا».

فلاديمير بوتين «لا يمكنه البقاء في السلطة»

وقال إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «لا يمكنه البقاء في السلطة»، وذلك في خطاب ألقاه في العاصمة البولندية، وارسو، تناول فيه النزاع في أوكرانيا. وختم خطابه قائلًا: «سيكون لنا مستقبل مختلف، مستقبل أكثر إشراقًا متجذر في الديمقراطية والمبدأ والأمل والنور». وأضاف: «بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة».

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ووصف بايدن، السبت، مقاومة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من «معركة عظيمة من أجل الحرية»، داعيًا العالم إلى الاستعداد «لمعركة طويلة». وقال بايدن، من القصر الرئاسي في العاصمة البولندية وارسو، إن روسيا «خنقت الديمقراطية وسعت للقيام بذلك أيضًا في أماكن أخرى». وأضاف، متوجهًا للأوكرانيين: «نحن إلى جانبكم. نقطة على السطر»، وفق «فرانس برس».

فشل استراتيجي» لروسيا

ووصف جو بايدن، السبت، النزاع في أوكرانيا بأنه «فشل استراتيجي» لروسيا، مؤكدًا أن الشعب الروسي «ليس عدونا».

وقال بايدن، من القلعة الملكية في العاصمة البولندية وارسو، «لا شك في أن هذه الحرب أصبحت فشلًا استراتيجيًا لروسيا». وأضاف، متوجهًا إلى الشعب الروسي: «أرفض تصديق فكرة أنكم تقبلون بقتل أطفال وأجداد أبرياء أو أنكم تقبلون بقصف روسي لمستشفيات ومدارس ومستشفيات توليد».

فلاديمير بوتين «جزار»

ووصف الرئيس الأميركي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ«جزار» خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو السبت. وردًّا على سؤال حول رأيه «بفلاديمير بوتين نظرًا لما يفعله بهؤلاء الناس»، قال بايدن: «إنه جزار».

والتقى بايدن، السبت، في وارسو وزيرين أوكرانيين ولاجئين فروا من الغزو الروسي لبلادهم، غداة إعلان الجيش الروسي تركيز هجومه على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا. وشارك بايدن في لقاء غير رسمي مع وزيري الخارجية الأوكراني والدفاع الأوكرانيين، دميترو كوليبا وأوليسكي ريزنيكوف، ووزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن.

القوات الروسية تركيز الجهود على «تحرير دونباس»

وأحدثت قيادة القوات الروسية مفاجأة، إذ أعلنت الجمعة «تركيز الجزء الأكبر من الجهود على الهدف الرئيسي: تحرير دونباس»، ما يتباين مع تأكيدات موسكو حتى الآن أن هجومها يهدف إلى «نزع السلاح واجتثاث النازية» في أوكرانيا ككل وليس فقط في المنطقة التي تضم «الجمهوريتين» الانفصاليتين المواليتين لروسيا.

وأكد وزير الدفاع الروسي، السبت، أن روسيا لا تخطط لاستدعاء جنود احتياط للقتال في أوكرانيا، مستنكرًا «الدعوات المزيفة» التي يتلقاها الروس، التي تنسب الدولة مصدرها للاستخبارات الأوكرانية.

من جانبه اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، روسيا بتأجيج سباق تسلح خطير بتلويحها باستخدام السلاح النووي، خلال مداخلة عبر الفيديو أمام مؤتمر سياسي في الدوحة. وطالب الرئيس الأوكراني قطر بزيادة إنتاج مواردها من الطاقة، خصوصًا الغاز للتعويض عن إمدادات الطاقة الروسية والتصدي للتهديدات الروسية باستخدام الطاقة «لابتزاز العالم».

البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، لنظيره البولندي أندري دودا خلال زيارة إلى وارسو، السبت، إن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك «واجبًا مقدسًا».

وقال بايدن لدودا: «يمكنكم الاعتماد على ذلك... من أجل حريتكم وحريتنا»، فيما قال الرئيس البولندي إن مواطنيه يشعرون «بتهديد كبير» من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا. وأمام لاجئين أوكرانيين في وارسو، وصف بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه «جزار، نظرًا لما يفعله بهؤلاء الناس».