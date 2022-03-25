الرئيس الأميركي يصل إلى مدينة جيشوف ببولندا قرب الحدود مع أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إلى مدينة جيشوف بجنوب شرق بولندا والتي تبعد قرابة 100 كلم عن الحدود مع أوكرانيا، في خطوة تأتي في وقت يسعى فيه لإبراز الموقف الغربي الحازم بمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن جنودًا أميركيين يتمركزون في المنطقة ومنظمات غير حكومية تساعد اللاجئين الفارين من أوكرانيا هربًا من الغزو الروسي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ بايدن الذي سيصل إلى المدينة البولندية آتياً من بروكسل، المحطة الأولى في جولته الأوروبية، سيكون في استقباله في رزيسو نظيره البولندي أندريه دودا وسيطّلع على سير عمليات إغاثة اللاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا وسيلتقي أيضاً عسكريين أميركيين منتشرين في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.