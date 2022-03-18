أوكرانيا: جريح حالته خطرة ولا قتلى جراء قصف مسرح ماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط

تسبب القصف الروسي لمسرح الدراما في ماريوبول الأوكرانية الأربعاء، عن إصابة شخص واحد بجروح خطيرة، دون أن يسفر عن قتلى، حسبما قال مجلس البلدية الجمعة في أول حصيلة للمأساة.

وقال مجلس بلدية ماريوبول عبر «تلغرام»، «بحسب معلومات أولية، لا قتلى. لكن هناك معلومات عن شخص إصابته خطرة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وزعمت أوكرانيا أن المسرح كان يؤوي أكثر من ألف شخص، وقد وصف رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشنكو الهجوم بـ«المأساة المروعة».

وقال: «الناس كانوا مختبئين هناك. بعضهم حالفهم الحظ بالبقاء على قيد الحياة لكن للأسف هذا لا ينطبق على الجميع»، متابعا، في كلمة بمقطع فيديو أن «الكلمة الوحيدة لوصف ما حدث اليوم هي إبادة جماعية... إبادة جماعية لأمتنا وشعبنا الأوكراني».