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«داعش» يؤكد مقتل قائده القريشي.. وتعيين زعيم جديد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 09:41 مساء
«داعش» يؤكد مقتل قائده القريشي.. وتعيين زعيم جديد
زعيم تنظيم «داعش» الراحل أبوإبراهيم الهاشمي القرشي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد تنظيم «داعش»، الخميس، مقتل قائده أبوإبراهيم الهاشمي القريشي والناطق باسم الجماعة أبوحمزة القريشي، وتعيين أبوالحسن الهاشمي القريشي زعيما جديدا للحركة. جاء ذلك في تسجيل صوتي بثه التنظيم، وفق وكالة «رويترز».

ودرس أبوإبراهيم القريشي علوم الشريعة وكان مقاتلا في جيش الرئيس العراقي السابق صدام حسين، قاد تنظيم «داعش» لأكثر من عامين قبل اغتياله في غارة لقوات أميركية خاصة بشمال سورية في فبراير الماضي، حيث فجر نفسه وأفرادا من عائلته، بحسب الإدارة الأميركية.

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وكان مقتله، عن 45 عاما، ضربة جديدة للتنظيم بعد اغتيال زعيمه السابق أبوبكر البغدادي في غارة أميركية مماثلة العام 2019.

ولم ينف التنظيم الرواية الأميركية أو يؤكدها، وقال الناطق الجديد، أبوعمر المهاجر، في التسجيل الصوتي إن آخر معركة يشارك فيها أبوإبراهيم القريشي كانت معركة سجن غويران بمدينة الحسكة في شمال شرق سورية.

قُتل 200 سجين ومتشدد على الأقل فضلا عن 30 من قوات الأمن عندما هاجم تنظيم «داعش» السجن في يناير، محاولا تحرير أعضائه المحبوسين هناك، حسبما قاله مسؤولون.

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