أميركا تحظر أي تعامل مع البنك المركزي الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة حظرت، الإثنين، بمفعول فوري أي تعامل مع البنك المركزي الروسي، في عقوبات غير مسبوقة بشدتها بالتنسيق مع عدد من حلفاء واشنطن وذلك ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس» إن هذا «القرار له تأثير بشل حركة كل الأصول التي يملكها البنك المركزي الروسي في الولايات المتحدة» ما سيحد بقوة من قدرة موسكو على الدفاع عن عملتها ودعم اقتصادها.

موسكو «منبوذة»؟

ويوم السبت، قال مسؤول أميركي كبير إن العقوبات الغربية التي تفصل عديد البنوك الروسية عن النظام المالي العالمي و«تشل» البنك المركزي الروسي تجعل موسكو «منبوذة»، والروبل في «سقوط حر». وأضاف المسؤول: «لقد صارت روسيا دولة منبوذة اقتصاديا وماليا على الصعيد الدولي»»، مؤكدًا أن البنك المركزي الروسي «لن يستطيع دعم الروبل». وفق وكالة «فرانس برس».

وتابع أن الرئيس الروسي فلاديمير «بوتين وحده من يقرر حجم التكلفة الإضافية»، التي ستتحملها بلاده»، موضحًا أنه جرى تشكيل فريق عمل «سيلاحق» الأوليغارشيين الروس و«يخوتهم وطائراتهم وسياراتهم الفارهة ومنازلهم الفخمة».