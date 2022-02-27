زيلينسكي يرد على وصول وفد المفاوضات الروسي إلى بيلاروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن أراضي بيلاروسيا لا تصلح منصة للمحادثات مع موسكو، بسبب «أعمال عدائية» صادرة عن مينسك، وذلك بعد ساعات من إعلان الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن وفدًا روسيًّا وصل إلى بيلاروسيا؛ لإجراء محادثات مع الأوكرانيين.

وأعرب الرئيس الأوكراني، في مقطع فيديو، عن انفتاحه على الحوار في أماكن أخرى «لا تبدي عدوانية تجاه أوكرانيا مثل وارسو، وبودابست، وإسطنبول»، متهمًا روسيا بمهاجمة بلاده انطلاقًا من بيلاروسيا، وفق موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني.

وفد روسي في بيلاروسيا

وفي وقت سابق ذكر الناطق باسم الكرملين أن وفد المفاوضات الروسي الذي وصل إلى بيلاروسيا ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما في ذلك إدارة الرئاسة، وقد أكدت وزارة خارجية بيلاروسيا وصولهم. وأضاف: «سنكون مستعدين لبدء هذه المفاوضات في مدينة غوميل».

جاء ذلك فيما تستمر معركة السيطرة على كييف، الأحد، بينما يعزز الغرب ضغوطه على موسكو عبر استبعاد مصارف روسية من نظام «سويفت» المالي، ويستعد لتسليم مزيد الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي تمكن، منذ بداية عمليته الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، ويواصل تقدمه على عدة محاور.