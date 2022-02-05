إيران تطالب واشنطن بإظهار حسن النية «بالفعل» بعد رفع العقوبات المفروضة على طهران

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، السبت، أن الإجراءات الأميركية بشأن رفع العقوبات المفروضة على طهران «جيدة لكن غير كافية»، بعيد إعلان واشنطن إعادة العمل بإعفاءات متعلقة بالبرنامج النووي المدني للجمهورية الإسلامية.

وقال أمير عبداللهيان: «لقد أبلغنا الجانب الأميركي، عن طريق بعض مَن ينقلون الرسائل هذه الأيام، أن عليهم إظهار حسن النية بالفعل. حسن النية بالفعل يعني ضرورة حصول أمر ملموس»، وفق ما نقلت وكالة «إيسنا» للأنباء.

رفع العقوبات بشكل عملي

وأضاف: «رفع بعض العقوبات بشكل عملي قد يعكس حسن نيتهم. الأميركيون يتحدثون عن ذلك، لكن يجب أن يُعرف أن ما يحصل على الورق هو جيد لكنه غير كافٍ».

وأتت تصريحات الوزير الإيراني بعد ساعات من تأكيد الولايات المتحدة، على لسان مسؤول كبير طلب عدم كشف اسمه، أن بلاده أعادت العمل بإعفاءات متعلقة بأنشطة البرنامج النووي المدني الإيراني، كانت ألغتها العام 2020 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

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وقال المسؤول الأميركي: «قررنا إعادة العمل بإعفاء من العقوبات من أجل السماح بمشاركة خارجية» لضمان «عدم الانتشار»، بسبب «مخاوف متزايدة» ناتجة عن التطوير المستمر للأنشطة النووية الإيرانية.

وأضاف أنه يفترض بهذا القرار أن يتيح «تسهيل (...) المناقشات الفنية»، التي تعتبر «ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات»، في إشارة إلى المفاوضات الجارية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، من أجل إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

تشاور وفود المفاوضين مع عواصمهم

وعلقت هذه المباحثات، أواخر الأسبوع الماضي، لاتاحة المجال أمام تشاور وفود المفاوضين مع عواصمهم، مع بلوغ مرحلة تتطلب «قرارات سياسية». ولم يتم بعد اعلان موعد استئناف المباحثات.

وتهدف المباحثات، التي تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، الى إحياء الاتفاق المبرم العام 2015، الذي انسحبت منه واشنطن أحاديًّا العام 2018 في عهد ترامب، معيدة فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.

وردت الأخيرة بعد عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع تدريجيًّا عن غالبية التزاماتها النووية بموجب الاتفاق. وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.

عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها النووية

في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها النووية.

وقال أمير عبداللهيان اليوم: «نحن نبحث عن، ونطلب، ضمانات في المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية». وأضاف: «تم تحقيق اتفاقات في بعض المجالات، وفريقنا المفاوض في مباحثات فيينا يتابع بجدية الحصول على ضمانات ملموسة من الغرب لاحترام التزاماته».

إلى ذلك، شدد الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، السبت، على أنه «بطبيعة الحال، طهران تأخذ في الاعتبار بعناية كل إجراء في الاتجاه الصحيح من أجل الامتثال للالتزامات المذكورة في الاتفاق النووي»، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إيرانية.