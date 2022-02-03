منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أنه بعد عامين من تفشي «كوفيد-19»، قد تدخل أوروبا قريبًا في «فترة هدوء طويلة» بسبب معدّلات التلقيح المرتفعة وانتشار المتحوّر «أوميكرون» الأقل خطورة، واقتراب انتهاء فصل الشتاء.

وقال مدير الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية هانس كلوغه للصحفيين: «هذا السياق الذي لم نشهده من قبل خلال هذه الجائحة، يجعلنا أمام إمكانية أن تكون هناك فترة هدوء طويلة»، وأضاف: «يجب أن يُنظر إلى فترة الحماية الأعلى هذه على أنها هدنة قد تجلب لنا سلامًا دائمًا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

والأسبوع الماضي، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدرسو أدهانوم غيبرييسوس، أنه من المبكر جدًّا أن تعلن الدول الانتصار على وباء «كوفيد-19»، أو أن تتوقف عن محاولة القضاء على انتشار الفيروس.

وقال غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحفي، في حينها: «من السابق لأوانه لأي دولة الاستسلام أو إعلان الانتصار»، معربًا عن قلقه من ارتفاع في عدد الوفيات في غالبية مناطق العالم، وفق ما نقلت عنه «فرانس برس».