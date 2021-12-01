الاتحاد الأوروبي يقترح تعليق بعض أحكام طلب اللجوء على حدود بيلاروسيا

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. (الإنترنت)

اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء السماح لبولندا وليتوانيا ولاتفيا بتعليق بعض أحكام طلب اللجوء لمدة ستة أشهر، بسبب تدفق المهاجرين إلى حدودها من بيلاروسيا.

وتسمح هذه التدابير الموقتة للدول الثلاث خصوصا بتمديد فترة التسجيل لطلبات اللجوء إلى أربعة أسابيع بدلا من الحد الأقصى الحالي البالغ 10 أيام، وتمديد مهلة مراجعة الطلب إلى 16 أسبوعا، وفق «فرانس برس».

وأعلنت بيلاروسيا، الخميس الماضي، وجود نحو سبعة آلاف مهاجر على أراضيها، ألفان منهم تقريبًا في مخيّمات عند الحدود مع بولندا.

بيلاروسيا تعيد خمسة آلاف مهاجر

وأفادت الناطقة باسم الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، ناتاليا إيزمونت، بأن بيلاروسيا ستعيد خمسة آلاف مهاجر، فيما ستتفاوض المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مع الاتحاد الأوروبي على إقامة «ممر إنساني إلى ألمانيا» لألفي مهاجر عند الحدود. ولم يصدر أي رد فعل بعد عن الجانب الألماني في هذا الصدد.

واعتقلت قوات الأمن البولندية حوالي مئة مهاجر حاولوا عبور الحدود مع بيلاروسيا، ليل الأربعاء - الخميس، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع البولندية. وأفادت الوزارة بأن «الأجهزة البولندية اعتقلت مجموعة من حوالي مئة مهاجر»، متهمة بيلاروسيا بأنها «أرغمت المهاجرين على رشق الجنود البولنديين بالحجارة لتحويل انتباههم»، وفق الوكالة الفرنسية.

والثلاثاء، أكّد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، أنه يريد تجنّب أن تتحولّ أزمة المهاجرين على الحدود مع بولندا إلى «مواجهة»، وقال في اجتماع حكومي: «لا يمكننا أن ندع هذه المشكلة تؤدي إلى مواجهة ساخنة»، مضيفًا أن «الأمر الرئيسي الآن هو حماية بلدنا وشعبنا وعدم السماح بالاشتباكات».