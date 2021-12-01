الاتحاد الأوروبي يقترح تعليق بعض أحكام طلب اللجوء على حدود بيلاروسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 02:56 مساء
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. (الإنترنت)

اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء السماح لبولندا وليتوانيا ولاتفيا بتعليق بعض أحكام طلب اللجوء لمدة ستة أشهر، بسبب تدفق المهاجرين إلى حدودها من بيلاروسيا.

وتسمح هذه التدابير الموقتة للدول الثلاث خصوصا بتمديد فترة التسجيل لطلبات اللجوء إلى أربعة أسابيع بدلا من الحد الأقصى الحالي البالغ 10 أيام، وتمديد مهلة مراجعة الطلب إلى 16 أسبوعا، وفق «فرانس برس».

وأعلنت بيلاروسيا، الخميس الماضي، وجود نحو سبعة آلاف مهاجر على أراضيها، ألفان منهم تقريبًا في مخيّمات عند الحدود مع بولندا.

 بيلاروسيا تعيد خمسة آلاف مهاجر
وأفادت الناطقة باسم الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، ناتاليا إيزمونت، بأن بيلاروسيا ستعيد خمسة آلاف مهاجر، فيما ستتفاوض المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مع الاتحاد الأوروبي على إقامة «ممر إنساني إلى ألمانيا» لألفي مهاجر عند الحدود. ولم يصدر أي رد فعل بعد عن الجانب الألماني في هذا الصدد.

واعتقلت قوات الأمن البولندية حوالي مئة مهاجر حاولوا عبور الحدود مع بيلاروسيا، ليل الأربعاء - الخميس، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع البولندية. وأفادت الوزارة بأن «الأجهزة  البولندية اعتقلت مجموعة من حوالي مئة مهاجر»، متهمة بيلاروسيا بأنها «أرغمت المهاجرين على رشق الجنود البولنديين بالحجارة لتحويل انتباههم»، وفق الوكالة الفرنسية.

والثلاثاء، أكّد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، أنه يريد تجنّب أن تتحولّ أزمة المهاجرين على الحدود مع بولندا إلى «مواجهة»، وقال في اجتماع حكومي: «لا يمكننا أن ندع هذه المشكلة تؤدي إلى مواجهة ساخنة»، مضيفًا أن «الأمر الرئيسي الآن هو حماية بلدنا وشعبنا وعدم السماح بالاشتباكات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر.. مباراة «أبوسليم 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الليبي
رياضة محلية
الليرة التركية تسجل تراجعا تاريخيا جديدا
اقتصاد
«عينٌ على آثار بلادي».. وزارة الشباب تطلق مسابقة فوتوغرافية
ليبيا
«الوسط» تضيف ترددا جديدا إلى قناة «WTV» لمتابعة مباريات الدوري
رياضة محلية
لجنة صحية أميركية توصي بإجازة استخدام أقراص «ميرك» المضادّة لـ«كوفيد-19»
دولى
تعرف على نتائج مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري الممتاز
رياضة محلية
وزير الداخلية: الوضع لم يعد مقبولا لسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي
ليبيا
رئيس «فيفا» يتحدث بـ«العربية» في حفل افتتاح كأس العرب
رياضة عالمية
انتهت.. مباراة «النصر 2-0 التحدي» في الدوري الليبي
رياضة محلية
مفوضية الانتخابات العراقية: فوز التيار الصدري بـ73 مقعدا في الانتخابات التشريعية
عربى
كاسياس يعارض حصول ميسي على الكرة الذهبية ويقول: اللعنة لن أؤمن بهذه الجوائز
رياضة محلية
انطلاق مونديال العرب في قطر
رياضة عالمية
استديو تحليلي عبر قناة «WTV» لمباراتي «الأخضر × التعاون».. و«النصر × التحدي»
رياضة محلية
صلاح يترك شرف تسلُّم جائزة «القدم الذهبية» لزوجته كأول عربي وثالث أفريقي ينالها
رياضة عالمية
أوكرانيا تحذر من «غزو روسي محتمل» لأراضيها
دولى
رسميا.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه
رياضة عالمية
بالفيديو.. ميسي يخطف الأنظار فى حفل الكرة الذهبية مع زوجته وأطفاله
رياضة عالمية
4 توصيات جديدة.. «مكافحة الأمراض» يوجه بإعطاء جرعة ثالثة ضد «كورونا» لبعض الفئات
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: سيارة دفع رباعي جديدة من سوبارو